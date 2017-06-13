Forbes рассказал, кто из знаменитостей самый богатый

В 2016 году больше всех заработал американский рэпер Паф Дэдди (Шон Комбс), пишет Forbes.
По данным издания, Паф Дэдди заработал 130 млн. долларов. Самый большой гонорара рэпер получил за концертный тур Bad Boy Fanily Reunion.
На второй строчке оказалась певица из США Бейонсе. Ее годовой доход — 105 млн. долларов. Львиную долю этого дохода дива заработала после выхода альбома Lemonade и последовавшего за его выпуском мировым турне
Далее в списке идет английская писательница Джоан Роулинг с годовым доходом в 95 млн. долларов. Заработать столько ей помогли книга "Гарри Поттер и проклятое дитя", а также и сценарий для фильма "Фантастические твари и где они обитают".
На четвертом и пятом местах идут канадский музыкант Drake (Обри Грэхэм) — 94 млн. долларов и футболист "Реала" Криштиану Роналду, заработавший всего на миллион меньше.
В десятке лидеров: канадский певец Абель Тесфайе (The Weeknd), американский радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон и баскетболист Леброн Джеймс.
В прошлом году первое место в рейтинге занимала Тэйлор Свифт, заработавшая 170 миллионов. Но так как она не выпускала новых альбомов и не проводила концертов, в этом году она получила 44 млн. долларов (49-е место).
Российские звезды не попали в этот список Forbes.
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