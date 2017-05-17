Forbes составил список успешных российских режиссеров

В первый кинематографический рейтинг журнала попали режиссеры фильмов, сборы которых значительно превзошли потраченные бюджеты. Основа рейтинга — совокупный финансовый результат — положительная разница между бюджетами и сборами картин, которые они снимали.

Финансовый результат Бекмамбетова составил $430 млн, его самой успешной картиной стала лента "Особо опасен". В топ-5 рейтинга также вошли Леван Габриадзе ($79,3 млн, самый коммерчески успешный фильм — "Убрать из друзей"), Федор Бондарчук ($69 млн, "Сталинград"), Николай Лебедев ($63,6 млн, "Волкодав из рода Серых Псов") и Дмитрий Дьяченко ($45,8 млн, "О чем еще говорят мужчины"), пишет ТАСС.

В свою очередь Сарик Андреасян (режиссер фильма "Защитники") сказал, что подсчеты не совсем корректны, потому что правильно было бы считать в рублях. Он выразил мнение, что поскольку не все российские фильмы выходят в прокат за рубежом, было бы правильно считать только российскую кассу.