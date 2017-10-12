27 фото нелепых свадебных церемоний

"Заводной" тамада, "интересные" конкурсы, "креативные" фотосессии – все это часто можно встретить на свадьбах, которые организуют непрофессионалы. Это выглядит ужасно, но в то же время забавно.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
Приколы на свадьбах. Фото: trinixy.ru.
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