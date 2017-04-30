Видео. Китайцы испытали крупнейший в мире гидросамолет

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Сегодня, 16:52.
Жизнь

Китайские конструкторы разработали самый большой в мире самолет-амфибию AG600. Он успешно прошел наземное испытание, сообщает "Коммерсантъ".

Небо. Солнце.
Небо. Солнце. Фото: открытые источники (CC0).

Первый полет AG600 над сушей пройдет в мае, а во второй половине года гидросамолет планируют испытать над водой.

Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Однако КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море, отмечает "Интерфакс".

Справка

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность — 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев — 38,8 м. За 20 секунд AG600 способен набирать до 12 т воды и выполнить в общей сложности сброс до 370 т жидкости без дозаправки.

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