Видео. Китайцы испытали крупнейший в мире гидросамолет

Первый полет AG600 над сушей пройдет в мае, а во второй половине года гидросамолет планируют испытать над водой.

China's large amphibious aircraft AG600 on Saturday successfully conducted its first glide test.https://t.co/15ORVPD8xA pic.twitter.com/Pf3o22l9VK — China Plus News (@ChinaPlusNews) 29 апреля 2017 г.

Гидросамолет предназначен для нужд гражданской авиации. Он сконструирован для борьбы с лесными пожарами и проведения спасательных операций. Однако КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море, отмечает "Интерфакс".

Справка

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он способен развивать скорость до 500 км/ч, дальность полета достигает 4,5 тыс. км, максимальная продолжительность — 12 часов. Длина самолета составляет 36,9 м, размах крыльев — 38,8 м. За 20 секунд AG600 способен набирать до 12 т воды и выполнить в общей сложности сброс до 370 т жидкости без дозаправки.