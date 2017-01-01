Фотофакт. Женское счастье: Татьяна Овсиенко выступила в алтайском казино

Певица поделилась снимком с Алтая в своем Instagram: "Горно-Алтайск, спасибо за теплый прием, улыбки и гостеприимство!!!".

Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Известна как одна из вокалисток группы "Мираж" . Исполнительница множества известных песен: "За розовым морем", "Капитан", "Давай оставим все как есть", "Школьная пора", "Женское счастье".