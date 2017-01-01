Фотофакт. Женское счастье: Татьяна Овсиенко выступила в алтайском казино

Заслуженная артистка России Татьяна Овсиенко 4 февраля выступила с концертом в казино "Altai Palace" в Сибирской монете (Алтайский край).
Певица поделилась снимком с Алтая в своем Instagram: "Горно-Алтайск, спасибо за теплый прием, улыбки и гостеприимство!!!".
Татьяна Овсиенко — советская и российская певица, заслуженная артистка России. Известна как одна из вокалисток группы "Мираж" . Исполнительница множества известных песен: "За розовым морем", "Капитан", "Давай оставим все как есть", "Школьная пора", "Женское счастье".
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