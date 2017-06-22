Фотофакт. В Барнауле из-за взрыва газового баллона рухнул дом, есть пострадавшие

Вечером 21 июня в частном доме по улице Колядо из-за взрыва газового баллона рухнула часть дома. Пострадали 80-летняя жительница одной из квартир и женщина, которая гуляла с ребенком рядом с домом. Об этом сообщают очевидцы в паблике Barnaul22.
По словам очевидцев, в момент взрыва в доме была 80-летняя бабушка, которую завалило стеной, но соседи помогли ей выбраться. У женщины сильные ожоги. Остальные жильцы дома чудом не пострадали. В квартире одной из семей полностью рухнул потолок, их в этот момент не было дома. Жильцы второй квартиры — семья с маленькими детьми, за минуту до взрыва вышли из дома и сели в машину. Дом рухнул на их глазах.
Во время взрыва перед домом гуляли мама с ребенком. Женщину откинуло взрывной волной и ударило бревном по спине, ребенок не пострадал.
После взрыва дом загорелся. Соседи и приехавшие на место сотрудники РСЧС и МЧС помогли потушить пожар.
Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
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