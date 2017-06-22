Фотофакт. В Барнауле из-за взрыва газового баллона рухнул дом, есть пострадавшие

По словам очевидцев, в момент взрыва в доме была 80-летняя бабушка, которую завалило стеной, но соседи помогли ей выбраться. У женщины сильные ожоги. Остальные жильцы дома чудом не пострадали. В квартире одной из семей полностью рухнул потолок, их в этот момент не было дома. Жильцы второй квартиры — семья с маленькими детьми, за минуту до взрыва вышли из дома и сели в машину. Дом рухнул на их глазах.

Во время взрыва перед домом гуляли мама с ребенком. Женщину откинуло взрывной волной и ударило бревном по спине, ребенок не пострадал.



После взрыва дом загорелся. Соседи и приехавшие на место сотрудники РСЧС и МЧС помогли потушить пожар.

Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем, сообщает "Катунь 24" со ссылкой на пресс-службу МЧС.