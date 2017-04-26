Фотофакт. В Барнауле повредило трубопровод, вода вышла на дорогу

26 апреля в Барнауле на улице Телефонной перекрыто движение на участке от улицы Георгия Исакова до улицы Восточной, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. На этом месте специалисты "Росводоканала" устраняют коммунальную аварию.

По словам пресс-секретаря Барнаульского водоканала Натальи Эргардт, повредилась труба диаметром 500 мм. Авария случилась накануне, был незначительный выход воды на поверхность. В течение среды неисправность будет устранена. Отключенным от воды оказался многоэтажный дом, находящийся поблизости от порыва.