Фотофакт. В Барнауле повредило трубопровод, вода вышла на дорогу

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Происшествия

26 апреля в Барнауле на улице Телефонной перекрыто движение на участке от улицы Георгия Исакова до улицы Восточной, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. На этом месте специалисты "Росводоканала" устраняют коммунальную аварию.

Коммунальная авария на улице Телефонной. Барнаул, 26 апреля 2017 года.
Коммунальная авария на улице Телефонной. Барнаул, 26 апреля 2017 года. Фото: Антон Варченко vk.com/barneos22.

По словам пресс-секретаря Барнаульского водоканала Натальи Эргардт, повредилась труба диаметром 500 мм. Авария случилась накануне, был незначительный выход воды на поверхность. В течение среды неисправность будет устранена. Отключенным от воды оказался многоэтажный дом, находящийся поблизости от порыва.

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