В центре Барнаула появится новое здание, где разместится технопарк

Известный барнаульский предприниматель Денис Газукин ("Митра", Freematiq) совместно с другими инвесторами собирается построить в центре Барнаула восьмиэтажное здание. Предполагается, что в нем разместятся офисы нескольких крупных ИТ-компаний и коворкинг. Сейчас проект на этапе проектирования. Строительство планируется начать через два месяца.
Технопарк будет расположен на улице Пролетарской, рядом с бизнес-центром (недалеко от пересечения с Красноармейским), где находятся офисы "Митры" и Freematiq. Это их собственное здание, компании переехали туда в конце 2016 года.
Денис Газукин рассказал, что площадь будущего технопарка составит около 5 тыс. кв. метров. Под офисы отводятся этажи со второго по восьмой, там будет планировка формата openspace.
Какие компании разместятся в здании, по словам Газукина, точно еще не известно. Возможно, он сам перенесет туда офисы своих предприятий. Эту возможность также, по его словам, рассматривают "Энтерра" и Alawar Stargaze. Какую-то часть технопарка отдадут мелким арендаторам.
На первом этаже планируется разместить коворкинг-кафе.
Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:
Идея в том, чтобы создать кафе, в котором одновременно были бы рабочие места (коворкинг), а также пространство для встреч и событий. Нам бы хотелось привлечь сюда людей, которые перемещаются по городу во время работы, используют кафе для переговоров и кто в принципе любит работать в таких местах. Какие-то услуги будут платными, какие-то бесплатными. Под проект предусмотрена площадь около 400 квадратов. Мы рассчитываем, что эта площадка поможет построить сообщество. Один этаж нам бы хотелось отдать под акселерационные программы для стартапов, под события и образовательные программы. То есть под те вещи, которые мы сейчас делаем в Digital Space.
Газукин не раскрывает имена соинвесторов, как и общую стоимость проекта.
Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:
Какие-то деньги на этот проект у нас уже есть, какие-то мы надеемся заработать в процессе строительства. Видимо, его окончание будет связано с использованием кредита. Проект немаленький, амбициозный, мы делаем его на пределе возможностей.
По словам предпринимателя, технопарк нужен партнерам для достижения нескольких целей.
Денис Газукин,
руководитель компании Freematiq:
Когда имеешь бизнес только в одной сфере, это связано с определенными рисками. Недвижимость — бизнес прямо противоположный ИТ. Для нас это возможность часть заработанных средств инвестировать во что-то более приземленное, чем ИТ. С другой стороны компании из нашей отрасли в основном арендуют площади. Иметь свои собственные было бы неплохо. И третий момент связан с тем, что у нас сегодня ИТ-разработчики плохо представлены на рынке города и региона. Никто не знает, где эти компании находятся, как выглядят их офисы. У людей складывается впечатление, что их вообще нет. Мы рассчитываем, что технопарк привлечет к нам внимание.
При благоприятных экономических условиях предприниматели рассчитывают построить здание в течение двух-трех лет.
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