В центре Барнаула появится новое здание, где разместится технопарк

Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции. Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции. Эскиз здания технопарка в Барнауле. Фото из архива редакции.

Технопарк будет расположен на улице Пролетарской, рядом с бизнес-центром (недалеко от пересечения с Красноармейским), где находятся офисы "Митры" и Freematiq. Это их собственное здание, компании переехали туда в конце 2016 года.

Денис Газукин рассказал, что площадь будущего технопарка составит около 5 тыс. кв. метров. Под офисы отводятся этажи со второго по восьмой, там будет планировка формата openspace.

Какие компании разместятся в здании, по словам Газукина, точно еще не известно. Возможно, он сам перенесет туда офисы своих предприятий. Эту возможность также, по его словам, рассматривают "Энтерра" и Alawar Stargaze. Какую-то часть технопарка отдадут мелким арендаторам.

На первом этаже планируется разместить коворкинг-кафе.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

Идея в том, чтобы создать кафе, в котором одновременно были бы рабочие места (коворкинг), а также пространство для встреч и событий. Нам бы хотелось привлечь сюда людей, которые перемещаются по городу во время работы, используют кафе для переговоров и кто в принципе любит работать в таких местах. Какие-то услуги будут платными, какие-то бесплатными. Под проект предусмотрена площадь около 400 квадратов. Мы рассчитываем, что эта площадка поможет построить сообщество. Один этаж нам бы хотелось отдать под акселерационные программы для стартапов, под события и образовательные программы. То есть под те вещи, которые мы сейчас делаем в Digital Space.

Газукин не раскрывает имена соинвесторов, как и общую стоимость проекта.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

Какие-то деньги на этот проект у нас уже есть, какие-то мы надеемся заработать в процессе строительства. Видимо, его окончание будет связано с использованием кредита. Проект немаленький, амбициозный, мы делаем его на пределе возможностей.

По словам предпринимателя, технопарк нужен партнерам для достижения нескольких целей.

Денис Газукин,

руководитель компании Freematiq:

Когда имеешь бизнес только в одной сфере, это связано с определенными рисками. Недвижимость — бизнес прямо противоположный ИТ. Для нас это возможность часть заработанных средств инвестировать во что-то более приземленное, чем ИТ. С другой стороны компании из нашей отрасли в основном арендуют площади. Иметь свои собственные было бы неплохо. И третий момент связан с тем, что у нас сегодня ИТ-разработчики плохо представлены на рынке города и региона. Никто не знает, где эти компании находятся, как выглядят их офисы. У людей складывается впечатление, что их вообще нет. Мы рассчитываем, что технопарк привлечет к нам внимание.

При благоприятных экономических условиях предприниматели рассчитывают построить здание в течение двух-трех лет.