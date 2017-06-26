В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Виктора Цоя

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Сегодня, 17:18.
Происшествия

В Санкт-Петербурге неизвестные испортили мемориал, созданный поклонниками Виктора Цоя на месте его захоронения — Богословском кладбище.

В Барнауле с памятника Виктору Цою сняли мрамор.
В Барнауле с памятника Виктору Цою сняли мрамор. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Лидер петербургской группы группы "Кино" погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет.

Вандалы разгромили могилу Виктора Цоя.
Вандалы разгромили могилу Виктора Цоя.

Его "Москвич" столкнулся с автобусом "Икарус".

21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения музыканта, пишет "Росбалт".

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