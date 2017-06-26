В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Виктора Цоя

Лидер петербургской группы группы "Кино" погиб в ДТП в 1990 году в возрасте 28 лет.

Его "Москвич" столкнулся с автобусом "Икарус".

21 июня исполнилось 55 лет со дня рождения музыканта, пишет "Росбалт".