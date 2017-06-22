Фотофакты. А кому легко?

Ситуации в жизни бывают разные. И каждый находит такой выход, какой может. В этой подборке — оригинальные решения, который можно встретить в городах и селах.

Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru. Странные люди, надписи, ситуации. Фото: http://lifeandjoy.ru.