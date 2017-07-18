Фотофакты. "Алтай-Кокс" отметил День металлурга

"Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Марафон. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Бампер-бол. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Владимир Кузьмин. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". Группа "Руки вверх!". Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс". "Алтай-Кокс" отметил День металлурга. Фото: архив ОАО "Алтай-Кокс".

15 июля праздник начался со стального супермарафона "Вместе мы первые". Это самый массовый забег за всю историю города. 350 горожан и заводчан пробежали дистанцию 1,5 километра от площади ДК "Металлург" до стадиона "Юность". Все – в футболках с праздничной символикой. Так зрелищно и красиво заринчане завершили марафон, стартовавший в Группе НЛМК в преддверие Дня металлурга. В этот день они добавили в копилку марафона суммарно более 500 километров.

Праздник на стадионе "Юность" продолжился спортивным шоу "Стальные богатыри и железные леди". В веселых эстафетах приняли участие восемь команд "Алтай-Кокса". В финал вышли команды коксового отделения № 3 и цеха улавливания. Они мерились силами в особом состязании – бампер-боле. Первое место в супершоу заняла команда цеха улавливания "Химики". Всем участникам и победителям вручили дипломы и подарки.

На стадионе было много желающих сфотографироваться на память в креативной фотозоне "Алтай-Кокса". Особой популярностью пользовался аттракцион "шар" с плавающими блестками внутри. Такой эксклюзивный арт-объект появился в Заринске впервые. Сотни горожан воспользовались уникальной возможностью сфотографироваться с ростовыми фигурами звезд российской эстрады, "примерить" костюм коксовика, "прокатиться" на велосипеде на фоне завода – на площадке были установлены специальные пресс-воллы. В честь Дня металлурга лучшие фотографы Заринска работали для горожан бесплатно.

Для детей в этот день заводской союз молодежи устроил праздник мыльных пузырей и развлекательную программу.

Вечером "Алтай-Кокс" подарил металлургам Заринска, всем жителям и гостям города грандиозный концерт звезд российской эстрады – ансамбля "Лейся, песня", Владимира Кузьмина и группы "Руки вверх!".

Концерт собрал около 30 тысяч зрителей. Завершился вечер праздничным фейерверком.

Справка

"Алтай-Кокс" (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте "Алтай-Кокса".

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com