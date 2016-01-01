Фотофакты. "Алтайкровлю" попросили остановить рубки в барнаульском ленточном бору

Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом. Вырубки бора у поселка Пригородный. Фото: предоставлено Общероссийским народным фронтом.

"Алтайкровля" рубит бор в районе поселков Новосиликатный, Пригородный, Власиха и возле санатория "Медикал Эстейт". Местные жители начали возмущаться, и лагодаря их вмешательству в январе 2016 года власти и арендатор приостановили работы. Однако в декабре лесорубы вновь взялись за свое дело.

В Главприроды сообщили: рубки ведутся на законных основаниях. И добавили, что лес в пригороде Барнаула довольно старый, много деревьев поражено болезнями. Если здесь не проводить рубки, то ситуация будет только усугубляться. То, что рубки важны и нужны, заверили и экологи, и лесоводы, в частности - директор Барнаульского лесхоза Константин Карпухин.

Татьяна Овсянникова,

замгендиректора компании "Алтайкровля":

Мы не нарушаем ни договора аренды, ни правил заготовки древесины, ни норм Лесного кодекса РФ. В начале года мы сами приостанавливали рубку. Но поскольку она была запланирована в проекте освоения лесов на 2016 год, мы должны ее провести.

Но местные жители не верят в то, что рубка идет по всем правилам, и называют ее "варварской". "Все перепахано, перекорчевано, молодняк весь уничтожен техникой, остаются большие пустые пространства. В лес страшно зайти, можно ноги переломать. Да и не хочется теперь туда идти. Я как посмотрю, что сделали с нашим бором, плакать хочется", — говорит представительница инициативной группы местных жителей.

Также многие из них указывают на то, что лесорубы вывозят товарную древесину, а больные и неприглядные стволы оставляют. Такой же позиции придерживается Алексей Грибков, председатель "Геблеровского экологического общества".

Андрей Стрелковский,

замначальника Управления лесами:

Нельзя говорить, что рубки идут варварски. Да, в первый год после них заходишь в лес и кажется, что все, катастрофа. Я это по своему многолетнему опыту говорю. Но "Алтайкровля" обязана очистить территорию. Когда арендатор сделает это, там будет чистота и порядок.

Однако с восстановлением бора на лесосеках может возникнуть проблема. Дело в том, что освобожденную от сосны территорию мгновенно захватывает клен, бороться с который, как известно, крайне непросто.

Общественники и экологи призвали арендатора пойти на встречу жителям и добровольно ограничить рубки. Юрий Ряполов, депутат Барнаульской гордумы, подчеркнул, что градус возмущения и недовольства столь велик, что может вылиться в митинги и протесты. Представителей "Алтайкровли" попросили подумать над этим и дать свой ответ в течение недели (до 29 декабря). Чиновники заверили, что никаких штрафов за "недоруб" компания не получит.

Андрей Стрелковский сообщил, что окончательно вопрос с рубками в пригороде Барнаула можно будет решить к 2018 году, когда будут утверждаться новые лесоустроительные документы - в них можно будет внести соответствующие ограничения. Алексей Грибков считает, что чиновники могли бы сделать это и раньше, если бы более активно и настойчиво обращались с этим вопросом в федеральный центр.