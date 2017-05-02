Фотофакты. Алтайская семья погорельцев с тремя детьми просит помощи

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Сегодня, 20:19.
Жизнь

В редакцию altapress.ru через группу в "Одноклассниках" обратился Алексей Фирсов с просьбой о помощи. У его родственников в селе Усть-Иша 30 апреля полностью сгорел дом.

Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.
Последствия пожара. Фото: ok.ru/shanhai263111.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, возгорание произошло в 15.00. В 15.10 пожар локализовали, в 15.19 ликвидировали. Огонь тушили 6 человек и 3 единицы техники. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности печного отопления.

Из сообщения читателя:

Без крова осталась семья Остапенко из пяти человек, муж с женой и три дочки, ждут четвертую. Сгорели вещи, мебель и документы. Просим откликнуться неравнодушных к чужому горю людей и помочь, кто чем может.

Нужны вещи:

  • мужские, размер одежды 50-52, обуви 43-44.
  • женские, размер одежды 52-54 (рост 157), обуви 37-38;
  • на девочек возраста 11, 8, 7 лет, размер обуви 32-33, 35-36;
  • вещи на новорождённую девочку.

Любую помощь будут рады принять по адресу: Красногорский район, село Усть-Иша, ул. Береговая, 13.

Вопросы можно задать главе семьи, Максиму Остапенко, по телефону: 8 (903) 991 80 10.

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