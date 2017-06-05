Фотофакты. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни"

Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни". 4 июня 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни". 4 июня 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни". 4 июня 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни". 4 июня 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни". 4 июня 2017 года. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Члены туристической группы, в которую входил заболевший, сообщили по спутниковому телефону о приступе у их товарища. Для эвакуации из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 местного авиационно-спасательного центра. В пять утра в воскресенье вертолет прилете в Республику Алтай, забрал на борт пятерых спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда и двух врачей Центра медицины катастроф.

Погода позволила сотрудникам МЧС оперативно эвакуировать с ледника пострадавшего и доставить в больницу в Горно-Алтайске.

Справка

Ледник Менсу (Иедыгемский) спускается с восточного склона горы Белухи, ниже перевала Берельское седло на северо-восток. Находится на высоте 3300 метров над уровнем моря.Это самый длинный ледник Алтая. Его длина — 10,5 км. Много небольших бурных потоков вытекают из-под ледника и, сливаясь, образуют реку Иедыгем - приток реки Аргут. Ледник Менсу - одно из часто посещаемых мест в горах Республики Алтай.