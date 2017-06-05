Фотофакты. Алтайские спасатели эвакуировали с ледника туриста из-за приступа "горной болезни"

4 июня в районе Белуха спасатели эвакуировали на вертолете Ми-8 с ледника Менсу туриста из Ангарска. У 30-летнего мужчины на высоте 3300 метров случился приступ гипоксии (т.н. "горная болезнь"). Приступ сопровождался затруднением дыхания, повышением температуры, изменением цвета кожи. Гипоксия провоцирует отек тела, что вызывает угрозу жизни человека.
Члены туристической группы, в которую входил заболевший, сообщили по спутниковому телефону о приступе у их товарища. Для эвакуации из Красноярска вылетел вертолет Ми-8 местного авиационно-спасательного центра. В пять утра в воскресенье вертолет прилете в Республику Алтай, забрал на борт пятерых спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда и двух врачей Центра медицины катастроф.
Погода позволила сотрудникам МЧС оперативно эвакуировать с ледника пострадавшего и доставить в больницу в Горно-Алтайске.
Справка
Ледник Менсу (Иедыгемский) спускается с восточного склона горы Белухи, ниже перевала Берельское седло на северо-восток. Находится на высоте 3300 метров над уровнем моря.Это самый длинный ледник Алтая. Его длина — 10,5 км. Много небольших бурных потоков вытекают из-под ледника и, сливаясь, образуют реку Иедыгем - приток реки Аргут. Ледник Менсу - одно из часто посещаемых мест в горах Республики Алтай.
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