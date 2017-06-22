Фотофакты. Барнаульские полицейские зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу Славы

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, сотрудники органов внутренних дел Алтайского края присоединились к всероссийской акции, инициированной МВД России — "Завтра была война"...
Вечером состоялась торжественная церемония зажжения свечей и возложения цветов к мемориалу Славы в Барнауле.
В память о тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны, полицейские по традиции зажгли свечи и возложили цветы.
Достойный вклад в разгром фашистской Германии внесли и правоохранители Алтайского края. На фронт из органов внутренних дел края добровольно и по призыву ушли свыше 1100 человек. Еще 700 милиционеров были направлены в блокадный Ленинград, особые отделы фронта, партизанские отряды. Более 360 из них не вернулись с войны. Они отдали свои жизни во имя мира, во имя грядущих поколений, до конца выполнили свой долг, защищая Родину, говорится в сообщении краевого главка МВД.
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