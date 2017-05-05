Фотофакты. В барнаульском дендрарии открывается сезон прогулок

К 10 мая сотрудники НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко планируют завершить работы по уборке территории дендрария. Но даже сейчас все желающие могут прийти сюда и полюбоваться на просыпающуюся природу. Цена входного билета в этом году не изменилась: для взрослого она составляет 150 рублей, для детей и пенсионеров и организованных групп школьников — от 30 до 50 рублей.
По словам Юрия Зубарева, временно исполняющего обязанности директора НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко, основной наплыв посетителей приходится на осеннее время, хотя и весной тут тоже красиво.
Юрий Зубарев,
врио директора НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко:
Мы призываем жителей Барнаула и всего Алтайского края приходить в дендрарий не только осенью, когда здесь "паломничество", но и сейчас для того, чтобы встретить лето.
Напомним, несколько лет назад обсуждался вопрос о полном закрытии дендрария для посетителей в связи с тем, что люди варварски вели себя по отношению в деревьям и кустарникам.
Юрий Зубарев,
врио директора НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко:
Такая проблема возникает ежегодно. Есть вопросы по этому поводу и у наших сотрудников. Ведь дендрарий — это не просто парк для посещения, это целая ботаническая лаборатория c большим количеством сортообразцов, которые изучаются и которым нужны специфические условия. Несколько лет назад дендрарий действительно закрывали для посетителей. Однако мы пришли к выводу, что сделать это полностью невозможно. Народ знает тайные тропы и проникает в дендрарий бесконтрольно. Могу сказать, что за последнее время люди стали вести себя культурнее.
Справка
Дендрарий находится на территории НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко. Он является одним из самых больших и известных за Уралом, насчитывает более 1 тыс. культур из многих частей земного шара.
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