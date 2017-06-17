Фотофакты. Барнаульцы открыли купальный сезон на Оби

С 12.00 17 июня в Барнауле официально работает городской пляж на острове Помазкин. В такой жаркий день желающих искупаться в Оби оказалось немало.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org.
Как обещает мэрия, скоро на пляже появятся новые детские горки и аттракционы.
Всех желающих на пляж доставляет газель №101. Маршрут отправляется от площади Баварина до парковки городского пляжа, стоимость проезда составляет 20 рублей.
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