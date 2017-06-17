Фотофакты. Барнаульцы открыли купальный сезон на Оби

С 12.00 17 июня в Барнауле официально работает городской пляж на острове Помазкин. В такой жаркий день желающих искупаться в Оби оказалось немало.

Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Купальный сезон на городском пляже в Барнауле. Фото: barnaul.org. Как обещает мэрия, скоро на пляже появятся новые детские горки и аттракционы. Всех желающих на пляж доставляет газель №101. Маршрут отправляется от площади Баварина до парковки городского пляжа, стоимость проезда составляет 20 рублей.