Фотофакты. Барнаульцы поучаствовали в караоке-битве в День города

16 сентября в честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник на площадке перед Дворцом зрелищ и спорта. Барнаульцы и гости краевой столицы смогли бесплатно спеть любую песню в караоке от "Сибирской генерирующей компании", получить подарки за участие в конкурсах от "Алейки", салона "Декорация", "Барнаул Моторс" и других партнеров, а также повеселиться на интерактивных площадках.
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
Самые маленькие гости могли играть с веселыми героями – фиксиком и Алькошей – на площадке компании "АЛЬКОН". Огромную "настольную" игру, а также зону виртуальной реальность предложили "Сибирские сети".
"Сибирская продовольственная компания" предлагала попробовать Большую сосиску, а на площадке банка "Открытие" можно было бесплатно полакомиться мороженым. Гипермаркет "Палата" предложил гостям праздника угощения собственного приготовления.
Организатор
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.