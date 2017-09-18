Фотофакты. Барнаульцы поучаствовали в караоке-битве в День города

16 сентября в честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник на площадке перед Дворцом зрелищ и спорта. Барнаульцы и гости краевой столицы смогли бесплатно спеть любую песню в караоке от "Сибирской генерирующей компании", получить подарки за участие в конкурсах от "Алейки", салона "Декорация", "Барнаул Моторс" и других партнеров, а также повеселиться на интерактивных площадках.

В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru В честь Дня города и юбилея Алтайского края издательский дом "Алтапресс" организовал большой праздник. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Самые маленькие гости могли играть с веселыми героями – фиксиком и Алькошей – на площадке компании "АЛЬКОН". Огромную "настольную" игру, а также зону виртуальной реальность предложили "Сибирские сети". "Сибирская продовольственная компания" предлагала попробовать Большую сосиску, а на площадке банка "Открытие" можно было бесплатно полакомиться мороженым. Гипермаркет "Палата" предложил гостям праздника угощения собственного приготовления. Организатор

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