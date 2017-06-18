Фотофакты. Барнаульцы устроили практику йоги под палящим солнцем на площади Сахарова

Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn. Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn. Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn. Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn. Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn. Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.

Участники события пишут в соцсетях, что в прошлом году праздник проходил под дождем. А в этом, наоборот, выдалась сильная жара.

Международный день йоги отмечается с 2015 года в день летнего солнцестояния 21 июня. Праздновать его предложил премьер-министр Нарендра Моди, а ООН поддержала инициативу.