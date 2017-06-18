Фотофакты. Барнаульцы устроили практику йоги под палящим солнцем на площади Сахарова

18 июня в Барнауле отпраздновали Международный день йоги. Десятки барнаульцев собрались для этого на площади Сахарова в первой половине дня. В тридцатиградусную жару они делали асаны и медитировали под "живое" исполнение на флейте.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Йоги на площади Сахарова в Барнауле. Фото: https://vk.com/vistara_brn.
Участники события пишут в соцсетях, что в прошлом году праздник проходил под дождем. А в этом, наоборот, выдалась сильная жара.
Международный день йоги отмечается с 2015 года в день летнего солнцестояния 21 июня. Праздновать его предложил премьер-министр Нарендра Моди, а ООН поддержала инициативу.
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