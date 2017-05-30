Фотофакты. Воспитанники детских домов Барнаула попробовали свои силы на льду

28 мая в ледовом дворце "Карандин арена" прошла специальная тренировка, в которой приняли участие более 30 воспитанников детских домов и школ-интернатов краевой столицы. Мальчиков учились играть в хоккей по всем правилам и с необходимым инвентарем. Помощниками в тренировочном процессе выступили дети из хоккейной школы "Алтай".
Девочки в течении двух часов под присмотром инструкторов изучали элементы фигурного катания.
Евгений Щербаков,
президент Федерации хоккея Алтайского края:
Мы впервые проводим такую акцию совместно со Сбербанком. Она направлена не только на популяризацию хоккея, а в первую очередь на пропаганду здорового образа жизни среди ребят из центров помощи детям. Возможно, они не будут профессиональными спортсменами, главное — чтобы они стали хорошими людьми.
По окончанию тренировки для ребят из детских домов устроили массовое катание и подарили спортивный инвентарь. По словам организаторов, подобные мероприятия планируется сделать традиционными и проходить не только в Барнауле, но и в других городах края.
Напомним, в настоящий момент в крае разрабатывается специальная программа хоккея, направленная на развитие массовости в этом виде спорта. По данным управления спорта и молодежной политики Алтайского края, на данный момент число занимающихся хоккеем превышает 12 тысяч человек. В регионе работают примерно 100 тренеров-преподавателей, функционируют 280 хоккейных коробок, 170 из них имеют искусственное освещение. Крытые ледовые катки есть в Барнауле, Бийске, Заринске, Славгороде и в селе Бочкари Целинного района. В этом году планируется строительство крупного ледового манежа в Рубцовске.
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