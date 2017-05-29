Фотофакты. ЧС в Ставрополье: началась эвакуация 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы

В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru. В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru. В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru. В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru. В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru. Спасатели прибыли в Ставрополье. Фото: mchs.gov.ru.

Эвакуационные мероприятия должны быть завершены 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставропольского края. В зоны возможного подтопления попали семь населенных пунктов, где проживают порядка 40 тыс. человек.

В перечень угрожаемых зон вошли села Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, город Зеленокумск.

28 мая на заседании краевой комиссии по ЧС было принято решение об эвакуации 7 населенных пунктов в Советском и Буденновском районах.

В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и Росгвардии, волонтёров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.