Фотофакты. ЧС в Ставрополье: началась эвакуация 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы

На Ставрополье началась эвакуация людей из возможных зон подтопления в окрестностях Отказненского водохранилища.
Эвакуационные мероприятия должны быть завершены 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставропольского края. В зоны возможного подтопления попали семь населенных пунктов, где проживают порядка 40 тыс. человек.
В перечень угрожаемых зон вошли села Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, город Зеленокумск.
28 мая на заседании краевой комиссии по ЧС было принято решение об эвакуации 7 населенных пунктов в Советском и Буденновском районах.
В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и Росгвардии, волонтёров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.
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