Фотофакты. ЧС в Ставрополье: началась эвакуация 40 тыс. человек из-за угрозы прорыва дамбы

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Сегодня, 14:13.
Происшествия

На Ставрополье началась эвакуация людей из возможных зон подтопления в окрестностях Отказненского водохранилища.

В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru.
В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru.
В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru.
В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru.
В Ставрополье эвакуируют людей из-за угрозы прорыва дамбы. Фото: stavregion.ru.
Спасатели прибыли в Ставрополье. Фото: mchs.gov.ru.

Эвакуационные мероприятия должны быть завершены 29 мая, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставропольского края. В зоны возможного подтопления попали семь населенных пунктов, где проживают порядка 40 тыс. человек.

В перечень угрожаемых зон вошли села Отказное, Нины, Стародубское, Архангельское, Орловка, Покойное, город Зеленокумск.

28 мая на заседании краевой комиссии по ЧС было принято решение об эвакуации 7 населенных пунктов в Советском и Буденновском районах.

В проведении эвакуации будут задействованы около 5 тысяч сотрудников МЧС, МВД, военнослужащих и Росгвардии, волонтёров, в том числе, прибывших из других регионов, и около 400 автобусов.

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