Фотофакты. Дурацкие надписи на асфальте от романтиков

Одни не умеют класть как следует асфальт, другие бросают на асфальт всякую дрянь, а третьи пишут на нем какую-то ерунду. Может быть, убрать асфальт совсем? Как-то не приживается он у нас.

Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Надписи от романтиков. Фото: опубликовано на rjjaka.ru. Источник.