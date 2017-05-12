Фотофакты. Голый мужик показывал свое достоинство водителям на Чуйском тракте. 18+

12 мая на федеральной трассе М52 "Чуйский тракт" полиция задержала совершенно голого мужчину, который демонстрировал свое достоинство и все остальные части тела на дороге в районе поселка Казачий.
Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22.
Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22.
Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22.
Как сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22, мужчина ходил по трассе и просто стоял на дороге раскинув руки. Видимо, так он радовался первому по-настоящему летнему дню. В 11 утра его увезла полицейская машина. Возможно к этому времени дорожный нудист успел немного загореть.
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