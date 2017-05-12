Фотофакты. Голый мужик показывал свое достоинство водителям на Чуйском тракте. 18+

Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22. Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22. Возле поселка Казачий полиция задержала голого мужчину. 12 мая 2017 года. Фото: Владислав Тарусов vk.com/barneos22.

Как сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22, мужчина ходил по трассе и просто стоял на дороге раскинув руки. Видимо, так он радовался первому по-настоящему летнему дню. В 11 утра его увезла полицейская машина. Возможно к этому времени дорожный нудист успел немного загореть.