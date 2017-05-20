Фотофакты. Голосуем. Финалистки конкурса "Мисс Барнаул 2017" в купальниках

Анастасия Ласлова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Галина Ежакова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Дарина Сверидова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Елизавета Михайлова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Ксения Катаева. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Марина Сектарева. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Марина Субботина. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Татьяна Белоусова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Татьяна Ли. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Юлия Синявская. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной. Девушка. Лето. Пляжный сезон. Фото: СС0.

Для участия в конкурсе приглаили девушек от 15 до 25 лет. С участницами работали специалисты индустрии красоты Сибири. Для девушек организовали консультации имиджмейкера и мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, а также съемки клипа и фотосессии в студиях города.

Увидеть творческие номера девушек, дефиле и прочие конкурсы можно 25 мая в ресторане "Барнаул" в 19:00.