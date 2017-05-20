Фотофакты. Голосуем. Финалистки конкурса "Мисс Барнаул 2017" в купальниках

25 мая пройдет финал городского конкурса красоты "Мисс Барнаул 2017", который организовало модельное агентство Татьяны Жилиной. 10 девушек продемонстрируют красоту, стиль и таланты. Проголосовать за понравившуюся участницу вы можете на нашем сайте.
Анастасия Ласлова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Галина Ежакова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Дарина Сверидова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Елизавета Михайлова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Ксения Катаева. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Марина Сектарева. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Марина Субботина. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Татьяна Белоусова. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Татьяна Ли. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Юлия Синявская. Фото: модельное агентство Татьяны Жилиной.
Девушка. Лето. Пляжный сезон. Фото: СС0.
Для участия в конкурсе приглаили девушек от 15 до 25 лет. С участницами работали специалисты индустрии красоты Сибири. Для девушек организовали консультации имиджмейкера и мастер-классы по красоте, психологические тренинги, уроки дефиле и хореографии, а также съемки клипа и фотосессии в студиях города.
Увидеть творческие номера девушек, дефиле и прочие конкурсы можно 25 мая в ресторане "Барнаул" в 19:00.
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