Фотофакты. Голосуй за снимок самого красивого петуха

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Жизнь

Месяц назад газета "Печки-лавочки" объявила конкурс "Первый петух на деревне" на самого красивого кочета Алтайского края. Предлагаем читателям altapress.ru выбрать понравившийся снимок, для этого нужно поставить представленным фото оценки  от 1 до 5.

Петухи А. Г. Ивановой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух А. Тимофеевой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух А. Тимофеевой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух А. Троянова. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух А. Троянова. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух А. Троянова. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух В. Шальского. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух В. Шальского. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух В. Шальского. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух В. Иконописцевой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух В. Иконописцевой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Е. А. Пимоновой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Е. А. Пимоновой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петушок Е. Тишковой. Поделка из бросового материала. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Л. Колюжной. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Л. Чематкиной. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Борисовой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Борисовой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Бутаковой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Бутаковой. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Овечкиной. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Овечкиной. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Овечкиной. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Чематкина. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Н. Чематкина. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Р. Хакимова. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух Р. Хакимова. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух С. Чупина. Фото: предоставлено участниками конкурса.
Петух. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru

Редакция "ПЛ" благодарит всех читателей, приславших фотографии на конкурс.

Проголосовать можно с 30 декабря 2016 года по 15 января 2017 года включительно. Победителем конкурса и обладателем ценного приза станет участник, фотография которого наберет максимальный балл. Итоги будут опубликованы на сайте и в номере газеты "Печки-лавочки" от 18 января 2017 года.

Организатор конкурса: ООО ИД "Алтапресс". Срок проведения: с 30.11.2016 г. по 18.01.2017 г. Подробную информацию о правилах проведения конкурса, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите здесь.

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