Как испечь печенье-валентинку

Для того, чтобы испечь печенья-валентинки, совсем не обязательно тратить весь день. К тому же с этим могут справиться даже мужчины и дети. Классический рецепт песочного печенья очень прост.
Вам потребуются специальные силиконовые сердечки для выпечки или формы для вырезания теста в форме сердечек. Само тесто может быть совершенно любым. Чаще всего печенье-валентинки пекут из песочного теста. По классическому рецепту, для него требуется 2 стакана муки, половина стакана сахара, 150 граммов маргарина для выпечки или сливочного масла, одно яйцо, по четверти чайной ложки соды и соли. Замесите мягкое тесто, наделайте сердечек и выпекайте до зарумянивания.
Для украшения съедобных валентинок используют ягодный джем, повидло или цветную глазурь.
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