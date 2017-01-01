Как испечь печенье-валентинку

Вам потребуются специальные силиконовые сердечки для выпечки или формы для вырезания теста в форме сердечек. Само тесто может быть совершенно любым. Чаще всего печенье-валентинки пекут из песочного теста. По классическому рецепту, для него требуется 2 стакана муки, половина стакана сахара, 150 граммов маргарина для выпечки или сливочного масла, одно яйцо, по четверти чайной ложки соды и соли. Замесите мягкое тесто, наделайте сердечек и выпекайте до зарумянивания.

Для украшения съедобных валентинок используют ягодный джем, повидло или цветную глазурь.