Фотофакты. Самураи, ирландские танцы и советские ЭВМ на "Музейной ночи" в Барнауле

"Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Ночь музеев" в компании "Эскор". 20 мая 2017 года. Фото: Кирилл Аверин. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Эконочь" в "Бандероли". "Музейная ночь-2017" в Барнауле. Фото: Алена Давыдова. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в ГМИЛИКА. 20 мая 2017 года. Фото: Александра Фоменко. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская. "Музейная ночь" в "Туриной горе". 20 мая 2017 года. Фото: Валентина Верховская.

Старинная бытовая техника

Интересную выставку организовала компания "Эскор хайтек-маркет". В своем офисе (ул. Г. Титова) 18 фирма представила коллекцию редкой радиотехники на “Ночи музеев” в Барнауле.

Корпоративная коллекция собранная сотрудниками компании "Эскор" содержит множество старой радиотехники: телефоны, радиолы, телевизоры, компьютеры, военные радиостанции и даже телефон способный выдержать ядерный взрыв, а кроме того музыкальные проигрыватели начиная с граммофонов 30-х годов.

Специально для гостей, сотрудники компании приготовили ознакомительные экскурсии по экспозициям и мастер классы от специалистов сервисного центра "Эскор". Все желающие, а чаще всего это дети, могли своими руками спаять себе сувенир. А так же, детей познакомили с пирографией - выжиганием картинок на деревянных табличках специальным инструментом.

Тем временем в соседней мастерской специалисты показывали и рассказывали о 3D-принтере, который на глазах гостей распечатывал шестерню.

В это время в буфете предлагали конфеты, кофе и лимонад, но самым популярным угощением стал всем известный и полюбившийся леденец “петушок”.

В импровизированном кинотеатре прошла дискотека 70-х, музыка с пластинки звучала из старых советских колонок. К концу вечера детям показывали диафильм и мультфильм на раритетном кинопроекторе.

Экскурсии вслепую, экофокусы и ирландские танцы

"Сдай лампочку – посади цветы и создай прекрасную планету" — под таким девизом в барнаульской арт-галерее "Бандероль" провели Эконочь. Посмотреть, каким бы был наш мир без мусорных свалок и выбросов химических веществ, обменять лампочки на семена цветов и узнать, как сделать стильные арт-объекты из мусорных отходов пришли сотни человек.

Барнаульский художник и конструктор Роман Вельдяйкин презентовал свои новые работы. Публике юный мастер известен тем, что не использует для своих картин и инсталляций дорогих холстов и красок. В ход идут картонные коробки, старые газеты, зубочистки, спички – словом все, что попадется под руку. Вдохновленные творчеством мастера сами создали свои шедевры, весь вечер в галерее работали мастер-классы по рисованию и рукоделию.

Необычные инсталляции можно не только посмотреть, но и почувствовать. Чтобы узнать галерею с другой стороны, достаточно надеть на глаза повязку и взять за руку проводника-экскурсовода. Говорят, так можно узнать и запах галереи и услышать полный спектр ее звуков, не доступный каждому.

После удивительных приключений – домашние посиделки под гитару. В исполнении барнаульских артистов лучшие рок-хиты и бардовские песни.

"Самурай-шоу", доспехи и искусство

В двенадцатый раз, в государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая прошла Всероссийская акция "Ночь музеев". На территории музея работали больше 10 тематических площадок: исторические, географические, творческие и туристические и т.д.

Участники акции имели возможность принять участие в различных мастер-классах, поучаствовать в интеллектуальных конкурсах, выиграть призы, послушать классическую музыку в живом исполнении, а также увидеть настоящее "Самурай-шоу" клуба исторической реконструкции "Клан Такеда", японские доспехи и искусство владения оружием.

Кирилл Аверин, Алена Давыдова, Александра Фоменко, Валентина Верховская