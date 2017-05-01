Видео и фотофакты. Как прошла первомайская демонстрация коммунистов в Барнауле

1 мая в 9.00 барнаульские коммунисты вышли на традиционную демонстрацию. Колонна с красными знаменами прошла от площади Октября до площади Ветеранов. В этом году к коммунистам присоединились справедливороссы. Фотограф altapress.ru Олег Богданов запечатлел, как это было.
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru
Коммунисты вышли с лозунгами: "НЕТ оптимизации Барнаульского МСЦ!", "Хватит экономить на рабочих "Почты России"!", "Оставьте Алтаю почтовые маршруты!" и другими.
В прошлом году демонстрация была более яркой и красочной. Как это было, можно посмотреть по ссылке.
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