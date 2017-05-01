Видео и фотофакты. Как прошла первомайская демонстрация коммунистов в Барнауле

Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru Первомайская демонстрация в Барнауле, 2017. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Коммунисты вышли с лозунгами: "НЕТ оптимизации Барнаульского МСЦ!", "Хватит экономить на рабочих "Почты России"!", "Оставьте Алтаю почтовые маршруты!" и другими.

В прошлом году демонстрация была более яркой и красочной. Как это было, можно посмотреть по ссылке.