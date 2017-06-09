Фотофакты. Как Сергей Шнуров заставил людей забыть о смартфонах на концерте в Новосибирске

Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru На пресс-конференции перед концертом Сергея Шнурова в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru Концерт группировки "Ленинград" в Новосибирске. Фото: Ирина Баенкова. altapress.ru

Небанальные ответы

Журналисты собрались в пресс-центре уже за час до ее начала и получили инструктаж от организаторов: банальных вопросов не задавать. "Пожалуйста, не спрашивайте о том, какие у него творческие планы или "а вот если в Питере пить, то в Новосибирске что делать?". Об этом говорят в каждом городе, и он уже реально злится и только матерится в ответ", — сказал один из них.

Задать оригинальный вопрос Сергею Шнурову действительно довольно сложно. Кажется, о нем не писал и с ним не разговаривал только ленивый. Есть даже пара по-настоящему знаковых интервью, о которых вспоминают каждый раз, когда речь заходит о Шнурове: их взяли Владимир Познер и автор собственного YouTube-канала Юрий Дудь.

Важным фактором успеха на пресс-конференции было настроение Шнурова. Говорят, что если он встал не с той ноги, то на вопросы не отвечает. Но в этот раз повезло. Основатель "Ленинграда" был настроен позитивно и общался даже как-то неожиданно по-доброму. Матерился, конечно, тоже. Но совсем немного и не со зла.

Потому, наверное, и получилось так, что несмотря на предсказуемость многих вопросов, ответы были интересными и "в его духе". Например, он рассказал, что не думает о возрасте "Ленинграда" (группе в этом году 20 лет).

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Девушка, собирающаяся на свидание, даже если ей 53, вряд ли говорит: "Мне 53, мне 53". Так никакое, ***, свидание не удастся. Я стараюсь не думать, сколько нам лет. Просто выходим и играем, как в последний раз.

Честно признался, что не понимает Сибирь. Чтобы в ней разобраться, по его мнению, надо сюда переехать и здесь пожить. Питер он знает, чувствует, потому и пишет в основном о нем.

Из всех соцсетей Шнуров предпочитает Instagram.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Мне показалось, эта среда не такая агрессивная, как Facebook. Потом в Instagram много телочек, а где много телочек, там мне всегда интересно. Как в баре. Если заходишь, видишь там одни мужики, сразу становится неинтересно.

Фанатов из небольших городов Шнур разочаровал: туда его группировка просто физически не может доехать из-за плотного гастрольного графика. Не выступает "Ленинград" и на днях города: в его творчестве много ненормативной лексики, а на такие праздники приходят дети. "Так делать нельзя, — сказал Шнуров. — Так что довольствуйтесь Стасом Михайловым".

Артист посмеялся над тем, что люди почему-то верят, что если он споет песню о плохих дорогах, то их сразу отремонтируют.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Не надо воспринимать искусство как рекламу. Влияние экрана на жизнь в последнее время сильно преувеличено. Меня просят в разных городах: "У нас плохие дороги, спойте об этом песню". Я отвечаю: а вы, ***, не хотите просто дороги отремонтировать? Нет, ребята, песня дороги не исправит.

Как обычно, было несколько вопросов о том, что значит то или это действие артиста, что он хочет сказать своим творчеством. Но он спокойно ответил и на них. Описывать тайные смыслы своих картин отказался, а вопрос о курении прокомментировал лаконично и ясно.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Я просто курю. И в этом нет никакого высказывания.

Со Шнуровым всегда так: в его песнях и поступках можно видеть скрытые смыслы, буквальный смысл или решить, что происходящее ничего не значит. Все варианты, кажется, будут верными.

Носки как сувенир

Ледовый дворец начал наполняться зрителями уже часов в шесть вечера, хотя старт концерта был запланирован на семь. Публика была очень разнообразная: такого количества типажей среди фанатов не встретишь, пожалуй, ни на одном концерте.

Здесь были представители "офисной тусовки", одетые в кэжуал с элементами спортивного стиля; "реальные пацаны" в трениках с висящими коленками и майках, женщины за 50 в цветастых платьях; мадам в мини-юбках и на высоченных шпильках "при параде", юные девушки в тельняшках, которые в разговорах радовались, "как круто" они подготовились к концерту; обычные семейные пары — он в футболке и шортах, она в чем-то совсем непримечательном. На концерт пришли также люди в строгих костюмах и чиновники.

Странно, что это разнообразие зрителей совсем не вызывало диссонанса, они все органично вписывались в стилистику концерта. Вполне верилось, что каждый слушает и любит "Ленинград". И даже можно было предположить, по каким причинам. Через полтора часа вся эта разношерстная толпа будет в едином порыве петь, танцевать и материться.

В киоске в холле продавались сувениры с символикой группы. Там были футболки, треники, но особой популярностью пользовались носки за 450 рублей: белые с принтом — "по кругу" без пробелов мелким шрифтом красного цвета было написано самое расхожее матерное слово из трех букв. Молодежь покупала их без эмоций: "Мне носки. Да, вот эти". Семейные пары совещались. Он: "Давай купим вот эти носки". Она, смущенно улыбаясь: "Для кого?!".

Уже после концерта девушка-продавщица пыталась прорекламировать провокационные серые треники с принтом (сами угадайте где он был и каким). Но они вызывали не покупательский интерес, а, скорее, косые улыбки и взгляды.

Поцитировали

Начало концерта, как обычно, задержали на час. Зрители ждали нетерпеливо. "Шнура! Давайте Шнура!", - кричал из одного края толпы самый высокий и крупный мужчина. Все вокруг начинали свистеть и аплодировать.

Снять стресс от напряженного ожидания помогли трубачи группировки: они вышли на разогрев и играли все самые популярные хиты "Ленинграда". Зрителям очень понравилось, но желание увидеть Шнурова, конечно, только усилилось.

Он и вся его команда целиком появились на сцене к восьми часам. Новосибирск обеспечил очень теплый прием: люди покричали, десять секунд помахали руками, а потом уткнулись в свои смартфоны — чтобы снимать и постить.

В какой-то момент Шнур остановил музыку.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Вы знаете, на самом деле мое призвание— фитнес-тренер. Но я вынужден заниматься вот этой ***. А призвание прет! Давайте сейчас будем махать. Вы тоже участвуете в этом шоу, будем делать его вместе!

Он рассказал, как всем нужно махать. Однако зрителей надолго не хватило. Через пять минут все снова держали в руках телефоны.

Дошла очередь до песни о "лабутенах". На середине Шнуров внезапно поднял руку и музыка остановилась. Многотысячный стадион замер.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Так, стойте! Девушка, да-да вы. Ну вот вы снимаете это видео, потом дома будете его смотреть и думать: "Как же так, все хлопали, а я нет". Ведь точно же пожалеете. Уберите телефон, а? Сейчас специально для вас мы исполним эту песню второй раз. Похлопайте с нами.

И они действительно сыграли ее второй раз. А обращение услышал каждый в этом зале.

Интерактива было много. Самое технически сложное решение — прямой эфир с концерта в Instagram. Выступление несколько минут транслировалось в аккаунте Шнурова онлайн. Эту возможность обеспечил "МегаФон", который стал партнером некоторых концертов в юбилейном туре "Ленинграда".

На песне о дне рождения на сцену пригласили зрительницу, которая действительно была именинницей 7 июня и предложили ей потанцевать с группировкой и спеть вместе матерный припев.

Сергей Шнуров,

лидер группировки "Ленинград":

Ты должна спеть... Внимание, я сейчас процитирую, а когда цитируешь, то берешь в кавычки и не считается, что это мат.

Он произнес известный всем фанатом припев песни, состоящий из трех матерных слов. А потом его процитировал весь зал, как и все предыдущие песни до этого. К концу хита с потолка упали сотни цветных воздушных шариков с надписью: "Ленинград: 20 лет на радость". "Кто бы мог подумать, что на концерте "Ленинграда" можно увидеть воздушные шарики?", — потом напишет одна из участниц концерта в соцсетях.

О "ложном финале" Шнуров предупредил заранее и сказал всем не расходиться: будет третье отделение. Его кульминация наступила, когда кумир снял майку: все это одобрили. Но самое интересное, что состоялось и четвертое отделение. Когда основная масса людей уже вышла из ледового дворца, говорят, Шнуров вышел снова и еще что-то спел — примерно для сотни самых преданных зрителей.

Вся парковка у дворца спорта была забита автомобилями. Они медленно, аккуратно маневрировали и отъезжали. Из окон доносилось: "Ты — рыба моей мечты! Только ты рыба моей мечты", "Ты баба бом-ба, баба бом-ба…", "Ты просто космос, Стас, ты просто ко-о-осмос" и далее по списку.

В интервью Познеру Шнуров говорил о том, что его творчество вызывает "эсхатологический восторг" — это то чувство, когда все вокруг рушится, но ты радуешься. Да, пожалуй, в этом что-то есть.