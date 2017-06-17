Фотофакты. Как в Барнауле ремонтируют трамвайный переезд на Красноармейском

С 16 июня в Барнауле началась реконструкция трамвайного переезда на пересечении улицы Молодежной с проспектом Красноармейским. Altapress.ru предлагает посмотреть, как это происходит.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Ремонт на трамвайном переезде на Красноармейском. Фото: altapress.ru.
Напомним, в связи с ремонтом до 1 июля перекрыли движение транспорта на этом участке. Трамвайные маршруты №1 и №4 закрыли до этого времени.
Движение маршрутки №33 в объезд ул. Молодежной будет организовано через пр. Строителей.
Движение трамваев №7 будет организовано через ул. Антона Петрова — ул.Телефонная — ул. Советской Армии — пр. Строителей — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — пр. Красноармейский — ул. Аванесова — далее по маршруту.
Водителей просят выбирать пути объезда.
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