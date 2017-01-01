Фотофакты. Сотни сельских спортсменов приехали в Завьялово на зимнюю олимпиаду

В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru В Завьялово официально открыли XXXII зимнюю олимпиаду сельских спортсменов Алтая. Фото: Олег Богданов. altapress.ru

Помимо хоккея и футбола в Завьялово проходят соревнования по шахматам, лыжным гонкам, полиатлону, рыболовному спорту и состязания спортивных семей. Ранее, 7-9 февраля, в Барнауле на зимнем комплексе Алтайского училища олимпийского резерва сильнейших выявляли сельские биатлонисты.

Надо сказать, что Завьялово принимает зимнюю олимпиаду уже в третий раз. До этого главные зимние старты здесь проходили в 1995 и 2011 годах. В нынешнем году для проведения соревнований из краевого бюджета району было выделено 2,5 млн рублей. В 2018 году Завьялово вновь примет сельских олимпийцев, правда по летним видам спорта. На подготовку спортивных объектов к этому событию планируется выделить 15 млн рублей.

Андрей Щукин,

вице-премьер правительства Алтайского края:

Хочется поздравить жителей села Завьялово, сегодня здесь у вас настоящий праздник. Поздравляю всех участников от имени правительства Алтайского края и его председателя Александра Карлина. Для спортсменов это действительно важный момент, к нему готовятся целый год. Всем желаю побед и успехов.

В результате отборочных зональных состязаний команды первой пятерки распределились следующим образом: Павловский (690 очков), Ребрихинский (645), Благовещенский (630), Шипуновский (535) и Алтайский (520) районы.

По итогам двух дней финальных соревнований на первом месте все также остается Павловский район, следом за ним идет Ребрихинский. На третью строчку поднялись хозяева олимпиады – Завьяловский район.

Редакция благодарит компанию "МегаФон" за быстрый и качественный доступ в интернет во время открытия олимпиады.