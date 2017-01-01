Фотофакты. Каким было 3D шоу, на которое не смогли попасть тысячи барнаульцев

новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org. новогоднее 3D-шоу в Барнауле. Фото: barnaul.org.

Отметим, что шоу намечали на 18.00 31 декабря. К этому времени дороги по Шумакова, Балтийской, Взлетной и другие подъезды к месту мероприятия стояли в плотных пробках. Горожане с детьми пробирались к храму Иоанна Богослова, но многие шоу так и не увидели. Дело в том, что картинку проецировали на один их фасадов храма. Увидеть ее можно было, если стоять очень близко. Желательно на территории самого храма.

Собравшиеся же "облепили" весь микрорайон. Люди забирались на кучи снега, бродили по тротуарам Взлетной за храмом. Они говорили, что ждали что-то вроде тех лазерных шоу, когда картинку проецируют в небе.

Закончилось мероприятие салютом. Его действительно можно было увидеть с разных уголков района.

Справка

Организовало шоу с элементами mapping Event Агентство FM-Продакшн. По сюжету девочка Настенька путешествует по Алтайскому краю с Дедом Морозом, который показывает ей красоты родных уголков.