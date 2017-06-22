Фотофакты. Какими были самые большие пушки мира

"Богом войны" издавна называют пушку. Артиллерийские орудия всегда считались самыми мощными, устрашающими и надежными. За время сражений человечество изготовило немало пушек, но история хранит память только о самых удивительных. Вот какими они были.
"Царь-пушка" до сих пор стоит на территории московского Кремля. Достоверных данных, что из нее когда-то стреляли так и нет. Зато орудие занесено в Книгу рекордов Гинесса и является одной из главных достопримечательностей России.
Самоходная мортира "Карл". Калибр пушки 600 мм, а вес 126 т. Использовалась в период Второй мировой войны. Разработана и изготовлена немцами. Сегодня хранится в бронетанковом музее в Подмосковье.
Орудие "Безумная Грета" - одно из немногих кованых орудий большого калибра, которое сохранилось со средних веков. Длина ствола — 5 м, вес — 16 т, калибр — 660 мм.
Гаубица "Сен-Шамон". Из-за огромного размера ее устанавливали на железнодорожную платформу и так перевозили по необходимой территории, прокладывая рельсы. Вес — 137 т, снаряды — вес до 641 т, дальность выстрела — 17 км.
"Большая Берта". Немцы использовали ее в период Первой мировой войны. Вес - 42 т, калибр — 420 мм, вес снарядов — до 900 кг, дальность выстрела — 14 км.
Миномет "Ока". Был разработан в СССР в 50-е годы. Общая масса — 55 т, калибр — 420 мм, дальность стрельбы — до 50 км.
Little David. Был изготовлен для уничтожения укреплений противника. Стрелял конусообразными снарядами весом до 1678 кг. Ствол устанавливался в специальный металлический короб, который врывали в землю.
"Дора". Немецкая пушка. Общий вес — 1350 т, калибр — 807 мм, дальность выстрела — 48 км. Использовалась во время осады Севастополя.
Базилика или Османская пушка. Изготовлена из бронзы еще в середине XV века. Общий вес — 32 т, длина — 12 м, диаметр — 75-90 см, дальность выстрела — 2 км.
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