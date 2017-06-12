Фотофакты. Когда мода становится беспощадной

Мода бывает не только высокой, но беспощадной. Следуя за ней, некоторые люди приносят в жертву свое здоровье и здравый смысл. Ну как не восхититься девушкой на шпильках, в махоньких шортиках и в сорокоградусный мороз. Или юношами с джинсах, которые держатся на теле вопреки всем законам. Впрочем, "подложить свинью" могут и обычные вещи из обычных магазинов. Например, рисунок юбки может стать неожиданно вызывающим. Смотрим.