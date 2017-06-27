Фотофакты. Когда смекалка на грани

Как что-то сделать получше, побыстрее, поинтереснее? На этот вопрос, наверняка, могут ответит герои этих фотографий. Сразу видно — многое они испытали на себе. Хотя, не всегда их поступки следует повторять.

Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com. Смекалка и смелость. Фото: http://obhohocheshsya.com.