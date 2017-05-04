Фотофакты. Минобороны опубликовало редкие снимки Великой Отечественной войны

К 9 мая Минобороны оцифровало тысячи архивных снимков советских корреспондентов для проекта "Наша победа в объективе". Все фото были сделаны во время войны, многие из них ни разу не публиковались.

Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru. Редкие снимки войны. Фото: camera.mil.ru.