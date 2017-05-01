Фотофакты. Минобороны подарило алтайскому детскому центру танк Т-62

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Сегодня, 19:06.
Жизнь

Славгородский центр военно-патриотического воспитания "Десантник" получил танк Т-62 из топчихинской войсковой части. Министерство обороны РФ безвозмездно предоставило учащимся мощную технику. Боевую комплектацию заранее демонтировали, сообщает пресс-центр города.

Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.
Танк Т-62 в Славгороде. Фото: В. Бекк, slavgorod.ru.

Танк установили в качестве монумента для патриотического воспитания подрастающего поколения. Со временем территорию вокруг него облагородят. Сам монумент решено покрасить.

Справка

Т-62 — советский средний танк, разработанный в начале 60-х годов на базе танка Т-55. Стал первым в мире серийным танком с гладкоствольным орудием калибра 115 мм. Выпускался до середины 70-х годов. Участвовал в операциях на Ближнем Востоке, в Афганистане, Африке и на Кавказе. Его продолжают эксплуатировать в нескольких десятках армий мира. Официально снят с вооружения российской армии только в 2013 году.

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