Фотофакты. Музыканты учили барнаульцев играть на стеклянных стаканах

727
Сегодня, 17:40.
Жизнь

В классическом университете прошел концерт Тимофея Винковского и Влада Никитина, которые исполняют музыку на стеклянных инструментах. Стекло, вода и умелые руки – вот что нужно для рождения волшебных звуков. Участники ансамбля играют на глас-арфе, представляющей собой панель с бокалами разной величины, и веррафоне – стеклянном органе.

Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.
Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.

Не секрет, что стекло – хрупкий материал. Случалось, некоторые "клавиши" разбивались во время перевозки или на концертах. Дуэт объехал почти половину стран Евразии, сотрудничал с Борисом Гребенщиковым и группой "Pink Floyd", дошел до финала конкурса "Минута славы". Свой первый концерт на только что собранном диковинном инструменте Тимофей дал не в родном Барнауле, а в Германии. Побоялся, что люди не примут. Теперь, Барнаул стал отправной точкой концертного тура по Сибири.

По окончании выступления они провели небольшой мастер-класс, где все желающие попробовали извлечь из инструментов хоть какие-то звуки.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...