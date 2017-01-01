Фотофакты. Музыканты учили барнаульцев играть на стеклянных стаканах

В классическом университете прошел концерт Тимофея Винковского и Влада Никитина, которые исполняют музыку на стеклянных инструментах. Стекло, вода и умелые руки – вот что нужно для рождения волшебных звуков. Участники ансамбля играют на глас-арфе, представляющей собой панель с бокалами разной величины, и веррафоне – стеклянном органе.
Не секрет, что стекло – хрупкий материал. Случалось, некоторые "клавиши" разбивались во время перевозки или на концертах. Дуэт объехал почти половину стран Евразии, сотрудничал с Борисом Гребенщиковым и группой "Pink Floyd", дошел до финала конкурса "Минута славы". Свой первый концерт на только что собранном диковинном инструменте Тимофей дал не в родном Барнауле, а в Германии. Побоялся, что люди не примут. Теперь, Барнаул стал отправной точкой концертного тура по Сибири.
По окончании выступления они провели небольшой мастер-класс, где все желающие попробовали извлечь из инструментов хоть какие-то звуки.
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