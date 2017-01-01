Фотофакты. Музыканты учили барнаульцев играть на стеклянных стаканах

Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко. Концерт "Хрустальной гармонии" в Барнауле. Фото: Мария Скрипченко.

Не секрет, что стекло – хрупкий материал. Случалось, некоторые "клавиши" разбивались во время перевозки или на концертах. Дуэт объехал почти половину стран Евразии, сотрудничал с Борисом Гребенщиковым и группой "Pink Floyd", дошел до финала конкурса "Минута славы". Свой первый концерт на только что собранном диковинном инструменте Тимофей дал не в родном Барнауле, а в Германии. Побоялся, что люди не примут. Теперь, Барнаул стал отправной точкой концертного тура по Сибири.

По окончании выступления они провели небольшой мастер-класс, где все желающие попробовали извлечь из инструментов хоть какие-то звуки.