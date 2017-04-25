Фотофакты. На Алтае экстремалы из Красноярска проедут по серпантину на лонгбордах 

Красноярские лонгбордисты посетят «Белокуриху-2». Фото: Артем Понявин. Красноярские лонгбордисты посетят «Белокуриху-2». Фото: Артем Понявин. Красноярские лонгбордисты посетят «Белокуриху-2». Фото: Артем Понявин.

Сергей Бастрыкин,

куратор проекта:

"Белокуриха-2" — это по-настоящему уникальное место, максимально подходящее для нашего вида спорта. Мы трижды приезжали сюда в прошлом году и за это время как следует изучили трассу — теперь она практически родная. С нее и начнем наше путешествие.

Общий километраж поездки — около 4 тысяч км. Лонгбордистам предстоит покорить восемь крутых и протяженных спусков. В экспедиции они снимут видеоролик о своем путешествии по Алтаю.

Кроме Алтайского края райдеры посетят также Онгудайский и Кош-Агачский районы Республики Алтай.

Справка

"Basic Longboards" —единственная профессиональная команда за Уралом, занимающаяся развитием данного направления экстремального спорта. В команде шесть райдеров, два водителя, фотограф и оператор.