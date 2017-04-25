Фотофакты. На Алтае экстремалы из Красноярска проедут по серпантину на лонгбордах 

На Алтай приедет группа красноярских спортсменов из команды Basic Longboards, чтобы покорить алтайские горы на лонгбордах. 29 апреля они начнут экспедицию на дорожном серпантине около строящегося курорта "Белокуриха-2", сообщает пресс-служба компании "Курорт Белокуриха".
Сергей Бастрыкин,
куратор проекта:
"Белокуриха-2" — это по-настоящему уникальное место, максимально подходящее для нашего вида спорта. Мы трижды приезжали сюда в прошлом году и за это время как следует изучили трассу — теперь она практически родная. С нее и начнем наше путешествие.
Общий километраж поездки — около 4 тысяч км. Лонгбордистам предстоит покорить восемь крутых и протяженных спусков. В экспедиции они снимут видеоролик о своем путешествии по Алтаю.
Кроме Алтайского края райдеры посетят также Онгудайский и Кош-Агачский районы Республики Алтай.
Справка
"Basic Longboards" —единственная профессиональная команда за Уралом, занимающаяся развитием данного направления экстремального спорта. В команде шесть райдеров, два водителя, фотограф и оператор.
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