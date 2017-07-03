На Алтае заработал самый крупный комплекс открытых бассейнов в России

Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Бассейный комплекс "Алтайская Ривьера". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
Территория парк-отеля "Ая". Фото: Евгения Родочинская.
По словам владельцев комплекса, "Алтайская Ривьера" на данный момент крупнейший подобный комплекс в России. В парк-отеле ссылаются на собственный отрытых данных о крупнейших комплексах бассейнов в России. На втором месте оказался объект, который находится в Крыму. В тройку крупных открытых бассейнов попал также барнаульский "Пляж" в парке-спорта им Смертина, который позиционирует себя как самый крупный бассейный комплекс Сибири.
Строительство "Алтайской Ривьеры" началось летом прошлого года. Основную инфраструктуру доделали этой весной. Общий объем инвестиций составляет около 100 млн. рублей. Пляж заработал 10 июня. По словам Олега Пальчикова, в первые солнечные выходные здесь отдыхали около 2-3 тыс. туристов ежедневно.
Строительство бассейного комплекса "Алтайская Ривьера".
С помощью нового водоема руководство парк-отеля намерено разгрузить озеро Ая.
Олег Пальчиков,
коммерческий директор парк-отеля "Ая":
Олег Пальчиков, коммерческий директор парк-отеля "Ая".
Экологическая ситуация озера с каждым годом ухудшается. Это заставляет задуматься о том, что оно не вечно, необходимо решать эту проблему. Наша приоритетная цель — разгрузить озеро и улучшить его экологическую ситуацию. Но второй приоритет — создать на Алтае свою маленькую Турцию.
Комплекс включает три зоны. Первая — для маленьких детей, здесь есть игровая площадка, кафе, а глубина бассейна составляет около 50 см. Вторая зона — с бассейном около 1,2 метра глубиной, третья зона — до 1,8 метров. Для проживающих в парк-отеле вход на бассейн бесплатный, для приезжих туристов — 400 рублей, для детей от 3-х лет — 300 рублей.
Территория парк-отеля "Ая".
По словам Олега Пальчикова, отдыхать на "Аю" приезжают туристы из Европы, Азии и российских городов. Больше всего отдыхающих из Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края.
Цифра
В пляжном комплексе "Алтайская Ривьера" могут одновременно отдыхать около 3 тыс. человек.
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