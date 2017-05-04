Фотофакты. На Алтае поставили памятник суслику

В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru. В Горном Алтае установили памятник суслику и детям войны. Фото: elkurultay.ru.

Этот монумент появился в память о детях войны и сусликах, которые помогли в голодные 40-е годы в буквальном смысле выжить многим жителям Горного Алтая, спасая их от голода и холода, пишет пресс-служба заксобрания республики.

Конкурс на создание памятника выиграл магистрант Томского архитектурно-строительного университета Амыр Кыдыев, которому помогали его товарищи из Новосибирска скульпторы Денис Михайлов и Роман Коробко.

Памятник сделан из стеклопластика, а сверху покрыт бронзой. Босоногий мальчик в алтайской шубе изображен без лица. По замыслу автора, в зеркальном изображении на месте лица каждый может увидеть образ своих близких: ушедших на фронт солдат или детей, которым пришлось рано взрослеть, чтобы работать вместо отцов и братьев.