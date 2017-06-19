Фотофакты. На Алтае силовики "подавили восстание" футбольных болельщиков

В Горно-Алтайске сотрудники полиции провели учения подавлению массовых беспорядков болельщиков на стадионе "Спартак". Об этом сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД.
По легенде учений, футбольные фанаты оказались недовольны результатом матча и действиями полевого арбитра. Болельщики отказались покидать стадион и устроили массовые беспорядки, грозящие перекинуться на улицы города.
К месту происшествия в экстренном порядке направили личный состав служб и подразделений республиканского МВД, сотрудников Отдела федеральной службы войск национальной гвардии. Прилегающую территорию взяли в плотное кольцо оцепления сотрудники патрульно-постовой службы и Госавтоинспекции.
Переговоры с фанатами, которые отказались подчиниться законным требованиям полицейских, положительных результатов не принесли. Руководство оперативного штаба приняло решение о применении физической силы и специальных средств для пресечения противоправных действий. Сотрудники полиции вытеснили хулиганов с футбольного поля и вынудили их покинуть территорию спортивного комплекса. Оказавшие сопротивление были задержаны и доставлены в отдел полиции для разбирательства.
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