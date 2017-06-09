Фотофакты. На Алтае вандалы осквернили аллею ветеранов войны

В Бийске неизвестные хулиганы осквернили аллею, высаженную в честь 70-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Утром 9 июня горожане заметили, что у высаженных на улице Вали Максимовой деревьев поломаны таблички с именами ветеранов войны и труда. А часть табличек погрызли собаки, сообщают очевидцы в сообществе "Типичный Бийск".
В 2016 году на месте проведения акции по посадке аллеи Общественный совет по культуре, администрация и Дума города установили памятный камень.
В 2015 году здесь посадили 90 деревьев. Первый именной дуб посвятили Вале Максимовой, Герою Советского Союза родом из Солтонского района, погибшей в неравном бою с фашистами в 1944 году и похороненной в Молдавии.
Напомним, что весной 2016 года в Барнауле вандалы вырвали молодые деревца, которые высаживали ветераны, школьники, студенты, сотрудники "Горзеленхоза" и администрации.
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