Фотофакты. На Алтае заядлый голубятник украл у земляка породистых птиц

Житель Камня-на-Оби урал у голубятника 20 птиц. Фото: 22.мвд.рф. Житель Камня-на-Оби урал у голубятника 20 птиц. Фото: 22.мвд.рф. Житель Камня-на-Оби урал у голубятника 20 птиц. Фото: 22.мвд.рф.

Потерпевший обратился с заявлением к правоохранителям и рассказал, что накануне ночью неизвестные выломали доски голубятни и украли оттуда два десятка птиц. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Вскоре полицейские вышли на подозреваемого. Он был знаком с потерпевшим и ранее даже предлагал выменять понравившихся ему птиц. Получив отказ, молодой мужчина решился на кражу.

Во время обыска по месту жительства задержанного были найдены и изъяты десять голубей. Остальные, по словам подозреваемого, вырвались на волю и улетели.

Возбуждено уголовное дело о краже. Похитителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.