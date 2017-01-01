Фотофакты. На Алтае заядлый голубятник украл у земляка породистых птиц

В Камне-на-Оби полицейские по "горячим следам" задержали 26-летнего горожанина, подозреваемого в краже 20 породистых голубей.
Потерпевший обратился с заявлением к правоохранителям и рассказал, что накануне ночью неизвестные выломали доски голубятни и украли оттуда два десятка птиц. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Вскоре полицейские вышли на подозреваемого. Он был знаком с потерпевшим и ранее даже предлагал выменять понравившихся ему птиц. Получив отказ, молодой мужчина решился на кражу.
Во время обыска по месту жительства задержанного были найдены и изъяты десять голубей. Остальные, по словам подозреваемого, вырвались на волю и улетели.
Возбуждено уголовное дело о краже. Похитителю грозит наказание до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
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