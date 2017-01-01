Фотофакты. На алтайской Кокуе сноубордисты соревновались за призовой фонд в 60 тысяч

В минувшие выходные у Телецкого озера на горе Кокуя (горнолыжная база "Артыбаш") прошел соревнования "Алтайфристайл". В состязаниях приняли участие сноубордисты из Республики Алтай, Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Денежный фонд соревнований составил 60 тысяч рублей. Кроме того, разыгрывались путевки на базу.
Открыл чемпионат летающий сноубордист–парапланерист, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Александр Орлов, известный в интернете своими проектами "Особенный полет", "Музыка в небе", "Вшестером под одним крылом".
Первое место получил новосибирец Дмитрий Репников, бывший член сборной России по сноуборду, чемпион России и Европы. Ему достался главный приз — 30 тыс. рублей. На втором месте (приз в 20 тыс. рублей) оказался сотрудник школы инструкторов Телецкого озера Юрий Воронин. "Бронза" и 10 тыс. рублей достались Никите Зеброву из Новосибирска.
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