Фотофакты. На праздник "Цветение маральника" на Алтае съехались тысячи человек

Праздник цветения маральника 2017. Фото: Ирина Пергаева. altapress.ru Гостей ожидала концертная программа, показ мод и выступления различных творческих коллективов. Все желающие могли сфотографироваться в красочных фотозонах, попробовать напитки и сладости, а также приобрести памятные сувениры алтайских ремесленников. Для гостей работал прокат пит-байков и мотоциклов, электронный и арбалетно-лучный тир. Туристы увидели зрелищные спортивные соревнования: по спортивному ориентированию, плаванию в холодной воде, рафтингу и волейболу.



Новинкой праздника стала площадка "Битлз-лэнд", расположенная у памятника Джону Леннону. По словам организаторов музыкального фестиваля "Because of the Beatles", Сергея Орехова и Михаила Смолянникова, на "Бирюзовой Катуни" 1 июля 2017 года пройдет ещё одно запоминающееся событие - фестиваль рок-музыки. Для гостей выступят профессиональные коллективы - группы "Мы" и "Red Rollers" из Барнаула, "ШтрихКод" и "Ракеты" из Новосибирска, "Palm Beach 04" из Горно-Алтайска и главный сюрприз фестиваля - официальные двойники "Beatles" - московская группа "BeatLove".

Факт

На главной сцене во время открытия праздника выступил Лев Шапиро. Завершилось мероприятние выступлением кавер-группы "Лос Бакерос".