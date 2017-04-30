Фотофакты. На праздник "Цветение маральника" на Алтае съехались тысячи человек

Праздник "Цветение маральника" в пятый раз открыл летний туристический сезон в Алтайском крае. Мероприятие прошло 29 апреля на территории туристического комплекса "Бирюзовая Катунь". Мероприятие посетили более 20 тысяч человек. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.
Гостей ожидала концертная программа, показ мод и выступления различных творческих коллективов. Все желающие могли сфотографироваться в красочных фотозонах, попробовать напитки и сладости, а также приобрести памятные сувениры алтайских ремесленников. Для гостей работал прокат пит-байков и мотоциклов, электронный и арбалетно-лучный тир. Туристы увидели зрелищные спортивные соревнования: по спортивному ориентированию, плаванию в холодной воде, рафтингу и волейболу.
Новинкой праздника стала площадка "Битлз-лэнд", расположенная у памятника Джону Леннону. По словам организаторов музыкального фестиваля "Because of the Beatles", Сергея Орехова и Михаила Смолянникова, на "Бирюзовой Катуни" 1 июля 2017 года пройдет ещё одно запоминающееся событие - фестиваль рок-музыки. Для гостей выступят профессиональные коллективы - группы "Мы" и "Red Rollers" из Барнаула, "ШтрихКод" и "Ракеты" из Новосибирска, "Palm Beach 04" из Горно-Алтайска и главный сюрприз фестиваля - официальные двойники "Beatles" - московская группа "BeatLove".
Факт
На главной сцене во время открытия праздника выступил Лев Шапиро. Завершилось мероприятние выступлением кавер-группы "Лос Бакерос".
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.