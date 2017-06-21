Фотофакты. Невероятные йога-позы, которые сложно повторить

21 июня отмечается Международный день йоги. Барнаул вместе со всем миром присоединился к празднику и в минувшие выходные десятки горожан прямо на площади Сахарова медитировали и делали асаны, несмотря на тридцатиградусную жару. Впрочем, как показывают снимки на просторах Интернета, если ты любишь йогу, то, как говорится, еще и не такое сделаешь.

Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Такая интересная йога. Фото: http://obhohocheshsya.com. Кстати, международный день йоги отмечается с 2015 года в день летнего солнцестояния 21 июня. Праздновать его предложил премьер-министр Нарендра Моди, а ООН поддержала инициативу.