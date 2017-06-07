Фотофакты. "Новогодний убийца", зверски зарезавший женщину в Новосибирске, скрывался на Алтае

В шесть утра 1 января подследственный и его товарищ пригласили в съемную квартиру двух женщин для интимных услуг, сообщает АСТ-54.

Одна из дам не понравилась обвиняемому своей внешностью. Они поссорились, и во время скандала пьяный иркутянин взял два ножа и стал резать ими свою жертву, нанеся ей 21 рану, пять из которых оказались смертельными.

Чтобы скрыть преступление, злоумышленник купил в хозяйственном магазине моющие средства, перчатки, мешки для мусора и спальный мешок. Он запугал вторую девушку, чтобы та помогла обвиняемому убрать следы убийства. А товарищ иркутянина сбежал из квартиры.

Труп обвиняемый засунул в спальный мешок, который оттащил во двор к мусорному баку. Но так, как не смог поднять тяжелый мешок, мужчина просто оставил его возле контейнера, пишет областное СУСК.

Как уже сообщал altapress.ru, мешок с телом убитой женщины нашли 3 января местный житель. Момент вытаскивания мешка с трупом попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде дома, где иркутянин с товарищем снимали квартиру.

Сам же обвиняемый, избавившись от трупа, решил скрыться. Он вызвал такси и уехал в Алтайский край, где его через некоторое время задержали новосибирские и алтайские полицейские. При задержанном были сотовый телефон и шуба его жертвы.

Во время следствия подозреваемый находился под арестом. Он признал свою вину в этом преступлении, сообщают следователи.

Сейчас дело передано в суд.