Фотофакты. "Новогодний убийца", зверски зарезавший женщину в Новосибирске, скрывался на Алтае

В Новосибирске Следком передал в суд уголовное дело 23-летнего иркутянина, который утром 1 января 2017 года жестоко убил 35-летнюю женщину.
В шесть утра 1 января подследственный и его товарищ пригласили в съемную квартиру двух женщин для интимных услуг, сообщает АСТ-54.
Одна из дам не понравилась обвиняемому своей внешностью. Они поссорились, и во время скандала пьяный иркутянин взял два ножа и стал резать ими свою жертву, нанеся ей 21 рану, пять из которых оказались смертельными.
Чтобы скрыть преступление, злоумышленник купил в хозяйственном магазине моющие средства, перчатки, мешки для мусора и спальный мешок. Он запугал вторую девушку, чтобы та помогла обвиняемому убрать следы убийства. А товарищ иркутянина сбежал из квартиры.
Труп обвиняемый засунул в спальный мешок, который оттащил во двор к мусорному баку. Но так, как не смог поднять тяжелый мешок, мужчина просто оставил его возле контейнера, пишет областное СУСК.
Как уже сообщал altapress.ru, мешок с телом убитой женщины нашли 3 января местный житель. Момент вытаскивания мешка с трупом попал в объектив камеры наблюдения, установленной в подъезде дома, где иркутянин с товарищем снимали квартиру.
Сам же обвиняемый, избавившись от трупа, решил скрыться. Он вызвал такси и уехал в Алтайский край, где его через некоторое время задержали новосибирские и алтайские полицейские. При задержанном были сотовый телефон и шуба его жертвы.
Во время следствия подозреваемый находился под арестом. Он признал свою вину в этом преступлении, сообщают следователи.
Сейчас дело передано в суд.
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