Фотофакты. Украина, Сирия и геи. О чем поговорили Путин и Макрон в Версале

Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Визит Владимира Путина во Францию. 29 мая 2017 года. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Эммануэль Макрон. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Путин и Макрон обсудили отношения России и Франции и поговорили о различных международных проблемах: координация действий в борьбе с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове, конфликт в Донбассе, сирийское урегулирование, антироссийские санкции, передает RT.

После переговоров прошла пресс-конференция президентов. Первым выступал Макрон. Он заявил, что для Парижа в отношении с Москвой приоритетны следующие вопросы: права человека, в особенности в том, что касается ЛГБТ-сообщества, в частности, в Чечне, культурный и гражданский диалог между двумя странами, деэскалация обстановки в зоне боевых действий в Донбассе и урегулирование конфликта в Сирии.

"Кроме работы в рамках коалиции, я хотел бы укрепить наши отношения с Россией", — заявил Макрон, говоря о решении сирийской проблемы и имея в виду членство Франции в действующей в этой стране антитеррористической коалиции во главе с США.

Путин в ответ рассказал о российских приоритетах в отношении Франции. Это двустороннее экономическое сотрудничество, возможный позитивный вклад Франции в переговоры по Сирии и Украине и совместная борьба с терроризмом.

Владимир Путин,

президент РФ: