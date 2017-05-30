Фотофакты. Украина, Сирия и геи. О чем поговорили Путин и Макрон в Версале

29 мая Владимир Путин прибыл с официальным визитом во Францию, где встретился с Эммануэлем Макроном. Президенты России и Франции провели трехчасовую беседу в Версале. Также Путин посетил Российский духовно-культурный центр в Париже и побывал на выставке "Пётр Великий. Царь во Франции. 1717" во дворце Большой Трианон Национального музея замка Версаль.
Путин и Макрон обсудили отношения России и Франции и поговорили о различных международных проблемах: координация действий в борьбе с терроризмом, ситуация на Корейском полуострове, конфликт в Донбассе, сирийское урегулирование, антироссийские санкции, передает RT.
После переговоров прошла пресс-конференция президентов. Первым выступал Макрон. Он заявил, что для Парижа в отношении с Москвой приоритетны следующие вопросы: права человека, в особенности в том, что касается ЛГБТ-сообщества, в частности, в Чечне, культурный и гражданский диалог между двумя странами, деэскалация обстановки в зоне боевых действий в Донбассе и урегулирование конфликта в Сирии.
"Кроме работы в рамках коалиции, я хотел бы укрепить наши отношения с Россией", — заявил Макрон, говоря о решении сирийской проблемы и имея в виду членство Франции в действующей в этой стране антитеррористической коалиции во главе с США.
Путин в ответ рассказал о российских приоритетах в отношении Франции. Это двустороннее экономическое сотрудничество, возможный позитивный вклад Франции в переговоры по Сирии и Украине и совместная борьба с терроризмом.
Владимир Путин,
президент РФ:
Лучше всех это понимает французский бизнес, кстати говоря, который продолжает активно работать в России. Напомню, что ни одна из почти 500 французских компаний в последние годы, несмотря на все сложности, экономические рестрикции, с российского рынка не ушла...
...Как санкции против России помогут нормализации кризиса на юго-востоке Украины. Никак не помогут. Поэтому я обращаюсь и к <...> представителям средств массовой информации Франции: боритесь за отмену всяческих ограничений в мировой экономике.
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