Фотофакты. Православные Барнаула отметили Троицу среди зеленых веток и трав

4 июня православные отметили праздник Святой Троицы. В этот день все храмы и монастыри Алтайской митрополии украсили зелеными березовыми ветками, цветами и свежескошенной травой.
В этот день, впервые после Пасхи, можно делать земные поклоны и совершать коленопреклоненные молитвы.
Есть еще два названия Троицы: "пятидесятница" (т.к. праздник всегда отмечается на 50-й день после Пасхи) и день рождения церкви (т.к.в этот день много лет назад крещение приняли сразу несколько тысяч человек, а ученики Иисуса Христа начали проповедовать христианскую веру по всем странам).
Традиция стелить на пол траву и ставить в храмах березы появилась в российских церквях давно. С одной стороны, эта традиция связана с обычаями ветхозаветной церкви, когда праотец Авраам принимал странников под зелеными ветвями в тени старого дуба. С другой стороны, свежая зелень — символ обновления, знак духовной весны.
Раньше считали, что если на Троицу стоит жаркая и сухая погода, то год будет не урожайным.
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