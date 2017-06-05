Фотофакты. Православные Барнаула отметили Троицу среди зеленых веток и трав

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Жизнь

4 июня православные отметили праздник Святой Троицы. В этот день все храмы и монастыри Алтайской митрополии украсили зелеными березовыми ветками, цветами и свежескошенной травой.

В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.
В храмах Барнаула встретили праздник Троицы. Фото: Михаил Хаустов.

В этот день, впервые после Пасхи, можно делать земные поклоны и совершать коленопреклоненные молитвы.

Есть еще два названия Троицы: "пятидесятница" (т.к. праздник всегда отмечается на 50-й день после Пасхи) и день рождения церкви (т.к.в этот день много лет назад крещение приняли сразу несколько тысяч человек, а ученики Иисуса Христа начали проповедовать христианскую веру по всем странам).

Традиция стелить на пол траву и ставить в храмах березы появилась в российских церквях давно. С одной стороны, эта традиция связана с обычаями ветхозаветной церкви, когда праотец Авраам принимал странников под зелеными ветвями в тени старого дуба. С другой стороны, свежая зелень — символ обновления, знак духовной весны.

Раньше считали, что если на Троицу стоит жаркая и сухая погода, то год будет не урожайным.

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